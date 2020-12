En qué país vivimos

Se está presentando un proyecto, en la cámara de representantes por parte del partido de gobierno encabezado por el representante Oscar Villamizar. Propone supuestamente, evitar la actividad minera en zonas de páramos. Están corriendo en boca del ponente para dejar la ley aprobada el 16 de Diciembre.

Recordemos que los páramos, subpáramos, bosque alto andino y zonas de amortiguación, ya han sido declarados por la constitución nacional y por el Decreto 2372 de 2010, en sus artículos 29 y 31 como de protección especial. También el Instituto Alexander Von Humboldt, se manifestó en el mismo sentido de protección integral en su concepto sobre la delimitación, rendida al Minambiente.

Lo que debe hacerse es definir los usos en cada nivel altitudinal, y la permanencia de nuestros campesinos en sus territorios. Es claro que no puede hacerse ninguna actividad megaminera, por el daño a perpetuidad a la vida, y al ecosistema integral de páramos.

¿Por qué razón los páramos que surten a la capital del país de agua si están protegidos por la Ley 99 de 1993, artículo 61, y los demás que cumplen la mismo función vital de proveer el agua NO ? Eso es lo que deben proponer, unificar el concepto de protección.

De igual manera toda la jurisprudencia, sobre la inviolabilidad de los páramos no es desestimable.

Que no vengan a decirnos en el gran Santander, por boca del presidente del país Iván Duque Márquez y del presidente de Minesa Santiago Ángel Urdinola, que ellos van a hacer minería limpia por debajo de la línea de delimitación, y así no perjudican a nuestras fuentes de vida. Es posible que esa sea la propuesta que llevan al congreso. Pero todo el pueblo de los Santanderes es consciente del engaño que pretenden hacer. Parece que no les corre sangre en las venas, sepan de una vez que estamos cansados de gobernantes y empresarios que no respetan la constitución. NO MAS ENGAÑOS.

gopeor@gmail.com