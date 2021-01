¿Hacia dónde vamos?

El gobierno informó que a principios del 2021, iniciaría la vacunación de acuerdo a cronogramas difundidos por varias fuentes. El ministro de salud desmiente lo dicho por el ejecutivo. Se solicitó claridad sobre las condiciones que debería cumplir el gobierno colombiano para acceder a las vacunas compradas a Pfizer. Silencio es la respuesta. En otras palabras estamos en el limbo.

A la fecha 140.000 pequeñas empresas se han quebrado. La clase media está desapareciendo pauperizada a marchas forzadas. Casi el 50% del trabajo en Colombia es informal; qué pueden hacer para sobrevivir con sus familias? Las acciones de apertura del comercio solo han servido para posesionar a los grandes almacenes, al facilitarles las ventas con el día sin IVA. Almacenes tradicionales como ferretería al Día, despide a sus trabajadores en medio de la pandemia.

Otros gobiernos del continente, caso de Arturo lllía (12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966), en Argentina, estableció la renta básica o salario mínimo vital para todas las familias necesitadas, así como control y producción de los medicamentos. Igualmente, impulsó la industria nacional. Esta actitud nacionalista le valió su cargo, siendo reemplazado por los militares. Nació y murió pobre, al punto de terminar sus días de ayudante de una panadería. Illía era médico.

En este entorno, no sorprende la renuncia de Angel Urdinola, presidente de Minesa. Llegó sacando pecho, prepotente y despistado, convencido de sus influencias para sacar adelante la licencia de explotación de sus amos árabes. Aquí tuvo la oportunidad de conocer, el espíritu santandereano, donde todos los sectores ciudadanos, en forma ordenada demostraron hasta la saciedad que existen razones de todo orden para evitar el ecocidio mas grande de los tiempos modernos. Pero ojo, las acciones de la minera no han terminado, debemos prepararnos para el siguiente asalto. La batalla no ha terminado.

Muere Alejandro Galvis Ramírez, presidente de Vanguardia. Otra víctima del covid-19. Paz en su tumba.

gopeor@gmail.com