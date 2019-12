En este año de 2019 hemos sido “regalados”, por actividades del congreso y del presidente Duque, así:

Primero: Madrugaron con la reforma tributaria, llamada dizque plan de crecimiento. ¿ De donde saldrán los recursos para compensar los 9 billones que vale el regalo de navidad a los grandes empresarios? Pues como siempre, de Juan Pueblo !!

Segundo: Siguen importando toneladas de productos agrícolas, mientras nuestros campesinos ven como el esfuerzo de todos los años se va en pagar semillas e insumos caros, para luego tener que botar sus cosechas, pues los productos importados llegan a “precio de huevo”. Cebolla cabezona en la provincia de Ocaña, cebolla junca en Boyacá, cítricos en la provincia comunera.

Tercero: Producir nuestros propios abonos en Barranca, con Ferticol, ha sido imposible gracias a la desidia de nuestros gobernantes.

Cuarto: Gracias a las impopulares medidas del gobierno en educación, salud, pensiones y estabilidad laboral, hemos logrado unir a todos los sectores afectados mediante marchas pacíficas con alto nivel de compromiso, especialmente de nuestros jóvenes, quienes han salido del letargo para mostrarse como lo que son: el presente y futuro del país.

Quinto: No podía faltar el menosprecio del presidente Duque a la solicitud formal del alcalde ( e ) Manuel Azuero, de que viniera a escuchar los justos reclamos de la ciudadanía metropolitana y de la provincia de Soto, en torno al pretendido propósito de vender la vida de no solo tres millones de personas que vivimos en la zona del páramo de Santurban, sino de media Colombia afectada, a corto y mediano plazo por los efectos de la cantada depredación de nuestra agua y con ella de la vida, producto de la actividad megaminera de Minesa en Santurbán. No existe línea de páramo, diferente a que ese ecosistema es uno solo de arriba abajo y como tal debe preservarse con su gente campesina viviendo para siempre.

Sexto.: Pero ya perdimos el miedo.

Por: Gonzalo Peña Ortiz.