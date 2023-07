En esta época con un gobierno alternativo, definitivamente diferente en su concepción del estado desde hace casi un año, vemos lo difícil que es avanzar en el cumplimiento de un plan de gobierno.

Se podría decir que se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder. Esto es explicable, porque la burocracia en la cual se soporta el estado en su gran mayoría sigue siendo la misma. Gajes de la democracia!

Pero ahora se presenta una coyuntura muy especial, la cual podría permitir si se actúa con conciencia, tener un buen número de alcaldes, concejales, diputados gobernadores y miembros de las JAL, alternativos, para bien de la sociedad en general.

Cuando decimos alternativos estamos hablando de la necesidad de deponer los afanes partidistas, el deseo de figurar, o lo más importante; dejar de pensar en que la administración del estado es una piñata, la cual brinda la oportunidad de salir con los bolsillos llenos de recursos mal habidos, para con ideas claras sobre las necesidades a nivel del barrio, del municipio del departamento, se comience a formar una nueva cultura de cómo hacer la política.

Resulta grotesco escuchar por ejemplo, que la campaña para la alcaldía de bucaramanga cuesta 2500 millones de pesos. Esta danza de millones desde hace muchos años la manejan los llamados barones electorales, Estos señores invierten como si se tratara de la bolsa de valores en alcaldías, gobernaciones y demás cargos, para recibir a cambio: secretarías de salud, de infraestructura y de cualquier otra denominación, como contrapartida por su inversión. De esto, llevamos más de 200 años!!

Pero como no hay deuda que no se pague y plazo que no se cumpla, hoy tenemos la oportunidad como colombianos y santandereanos, de avanzar en la escogencia de personas honestas, con vocación de servicio, con conocimiento del estado, que quieren aportar al cambio. Esperemos unas elecciones, sin compra de votos, ejemplares, para que siga el cambio anhelado.

gopeor@gmail.com