La muerte ha sido una impronta histórica en nuestro país. La pandemia y la violencia llenan de muerte el territorio. Más de cincuenta y tres mil muertos nos deja la pandemia y 91 masacres con 381 muertos en el año anterior y en enero van 6 masacres y 15 líderes asesinados.

Hasta dónde vamos a permitir los colombianos, que continúe este desangre que llena de dolor y desesperanza a miles de familias. Hay dos razones: La privatización de la salud y la seguridad democrática. Lo más pernicioso, es que es el mismo personaje, principio y fin de todas las maldades, quien sigue siendo el mismo operador.

En 1993 el senador Uribe Vélez es ponente de la Ley 100, que privatiza la salud. Según cuenta la Dra. Carolina Corcho, Vicepresidenta de la Federación Médica Col. en el periodo comprendido entre 1998-2010, según el INAS, se tuvieron un millón cuatrocientas mil muertes evitables, que con una buena gestión se habrían podido salvar. En el 2020, 220.000 tutelas, que en un 75% solicitan medicamentos elementales. Cifras escalofriantes que deberían conmover al país.

La privatización llevó a la precarización de los trabajadores de la salud: El 80% de los médicos tienen contrato a destajo. A pesar de ello, el sector sanitario, en la pandemia, se ha entregado en forma admirable, a defender la vida. Han pagado, por sus condiciones de trabajo, con su propia existencia.

Y para cerrar el ciclo, la seguridad democrática propicio los falsos positivos y el desarrollo del paramilitarismo, que inundaron el país de sangre. El proceso de paz, nos llenó de esperanza. Hoy tratan de hacerlo trizas y continúan las masacres y asesinatos de líderes sociales.

Y las vacunas, no llegan. Hasta cuándo, este país maravilloso, manejado por una clase política indolente, perversa y corrupta, manipulada por interés mafiosos, podrá avizorar un futuro de esperanza? ¿Será posible que el dolor, el sufrimiento, la pobreza y la desigualdad no sean suficientes para unirnos en una propuesta democrática donde el derecho a la vida sea una prioridad? Si no nos unimos, nos seguirán matando.

