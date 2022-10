Hay estados que se han hecho visibles y útiles en temas específicos sobre los cuales tienen reconocidas capacidades y han destinado ingentes recursos. En política internacional la especialización es positiva. A veces sirve para hacerse perdonar o minimizar pecadillos.

Suiza por ejemplo se especializa en ser neutral en los conflictos internacionales, a pesar de haber roto su tradición este año imponiendo sanciones a Rusia. Esa neutralidad la aprovecha poniendo a disposición del mundo un sistema financiero que, si bien ha dado muestras de apertura a la transparencia, sigue siendo hospitalario con el dinero de cualquier origen. Mantener distancia con los que se querellan le permite ser sede de ONG que adelantan labores humanitarias, medioambientales o sociales globalmente; la más famosa es la Cruz Roja Internacional, cuasi Cancillería suiza. Sus funcionarios gozan de una tranquilidad en suelo suizo de la que también disfrutan numerosas instituciones de la ONU. Es una democracia en permanente ejercicio, respetada, sólida y aburrida. Nadie duda del compromiso de la Confederación Helvética con la paz, a pesar de ser núcleo de negocios de armas. Tampoco de su vocación verde, a pesar de ser sede o de administrar abundantes recursos financieros de grandes compañías mineras, petroleras o agroquímicas.

Noruega, con una décima parte de la población colombiana, 5.5 millones de habitantes, tiene un tamaño económico 50% más grande que el nuestro con una deuda total similar. Los noruegos, siendo menos y debiendo lo mismo que nosotros, comprometen menos de la mitad de su producto en deuda; los colombianos le dedicamos casi dos terceras partes de lo que producimos. El riesgo financiero de Noruega es de los más bajos del mundo; el colombiano va en peligroso aumento. Los noruegos pagarán su deuda; los colombianos puede que sí, puede que no.

Esa Noruega pacifista, verde, humanitaria, no miembro de la OPEP, extrae 4.2 millones de barriles de petróleo diariamente. Este año ha presupuestado ingresos por hidrocarburos de más de US$ 132.000 millones, 5 veces más que el año pasado. Por eso puede tener un gasto público de casi medio PIB y pobreza del 9%. Hace apenas 70 años, la miseria y la desigualdad en el país escandinavo eran mayores que las de España, Chile o Irlanda. Hoy es la segunda nación más rica del planeta por cuenta del carbón, el gas y el petróleo. No le he leído a Greta Thunberg dardos contra la Noruega petrolera...

Colombia no puede ser irresponsable con su seguridad energética ni descartar alegremente fuentes de progreso como petróleo y gas, ni minimizar el papel del carbón en la viabilidad de nuestras finanzas públicas, en aras de ser verdes, pacíficos y democráticos a la noruega. Sin fósiles, quedaríamos irremediablemente más pobres que los noruegos antes de sus pozos del Mar del Norte y sin paz, sin democracia y en bancarrota.