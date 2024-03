Cómo garantizar el éxito

Según James Heckman, nobel de Economía, no se requiere de inteligencia superior, está en el desarrollo de la personalidad. Cuántos de nosotros hemos rechazado una oportunidad o una oferta simplemente porque consideramos no tener la capacidad de ser exitosos. Durante muchos años se habló de una raza de humanos con coeficiente privilegiado frente al resto como la única forma de lograr el éxito. Esto ha venido perdiendo fuerza frente a la inteligencia social como elemento clave para triunfar en el mundo de hoy. Hago la aclaración que, aunque no hay consenso frente a qué es el éxito para todos, me referiré al estudio de Heckman en donde se analizó la capacidad de generar ingresos y acumular riqueza como fórmula de éxito. Sé que el dinero no lo es todo, pero es una medida cuantificable y medible.

Y entonces, ¿cuáles son esas características de la personalidad que podrían garantizar el éxito?

Los resultados del estudio formulan que la perseverancia, los hábitos de estudio o trabajo y el trabajo colaborativo son elementos fundamentales y que desafortunadamente, no se miden hoy como predictores del futuro. Concluyen traduciendo estas características como “conciencia”, entendida como el rasgo de ser cuidadoso y diligente, de estar genuinamente interesado en hacer bien una tarea y tomar en serio las obligaciones con los demás. Este rasgo de personalidad es maleable, la ciencia sugiere que nuestro carácter y comportamiento pueden ser alterados drásticamente por nuevas circunstancias o pasiones.

Y la primera infancia es el momento ideal. Esta etapa provee maneras más fáciles de incentivar habilidades cognitivas y de personalidad como la atención, motivación, autocontrol y habilidad social, que no solo son necesarias para el éxito en la escuela sino para la salud, el desarrollo profesional y la vida en general. El nobel de Economía encontró también que son más importantes, en educación, las buenas notas, los buenos resultados en exámenes e ir a la universidad que el coeficiente intelectual. Trabajemos pues en cultivar esta “conciencia”, cumpliendo con nuestras tareas y compromisos, los que sea que tengamos, así se logrará el tan anhelado éxito.