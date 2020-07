A todos los Padres de Familia

El momento que vive la humanidad es histórico pues las decisiones que tomemos hoy, frente a la formación de nuestros hijos, marcarán su forma de ver el mundo y de desempeñarse dentro de él. Y es histórico porque la educación enfrenta tal vez el reto más importante de los últimos cien años, “redefinir su camino” en una nueva realidad.

Todos los estudiantes del planeta han visto afectado su bienestar socio-emocional debido al aislamiento obligatorio; los estudiantes menos aventajados han sufrido retracción en sus procesos de lectura, matemáticas y lenguaje; aquellos socio-económicamente vulnerables tienen menos acceso a herramientas tecnológicas lo que aumenta la brecha digital; y un grupo de estos menores incrementa su riesgo psicosocial y físico, especialmente las niñas, en hogares disfuncionales. Los retos son gigantescos, pero de la misma forma, los resultados, si tomamos buenas decisiones.

Las decisiones no son responsabilidad del gobierno, del colegio o la universidad, comienzan en nuestros hogares. Definir si sus hijos deber volver a estudiar o quedarse en casa no es una decisión menor. A la dificultad económica para muchos, el acceso a dispositivos tecnológicos y la dinámica de trabajo en casa, ahora debemos sumar el temor de contagio entre algunos padres y menores, hasta una ola de rechazo a la instrucción de forma virtual. No hay fórmula secreta, no hay certeza en la presencialidad, no hay modelos únicos que sirvan a todos, pero hay acuerdo científico en torno a una cosa: los estudiantes deben continuar su proceso académico y formativo.

Sea cual sea su posición frente a la coyuntura que vivimos, no podemos permitir que el proceso de desarrollo de nuestros hijos se detenga. Veremos como surgirán distintas propuestas de educación pública y privada; alternada, virtual y mixta; sincrónica y asincrónica, ¿cómo tomar la mejor decisión? Con la experiencia académica previa, lo aprendido durante esta pandemia, el reconocimiento de los gustos, fortalezas y debilidades de sus hijos. Finalmente, sus preferencias en colegios o universidades y la confianza en ellos, en especial, sus maestros, lo más importante de todo.