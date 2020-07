Adiós a la TV por Cable

Es en estos tiempos de crisis que se dan grandes transformaciones, nuevos y mejores servicios para todos nosotros. En época de aislamiento, la televisión se ha convertido en gran compañía en muchos de nuestros hogares, sin embargo, ya no es suficiente con sentarse frente al TV a buscar algo que satisfaga al dueño del control remoto. Todos en la casa tienen gustos distintos, quieren distintos idiomas o subtítulos, diversidad de géneros o queremos tener la posibilidad de parar el video y continuar después, queremos que recuerde nuestros gustos y preferencias. Esto y mucho más es posible con las tecnologías disponibles en el mercado hoy que llevarán a que la televisión por cable tenga que cambiar radicalmente o desaparezca.

Amazon Prime Video acaba de lanzar en Estados Unidos dos nuevas y esperadas funcionalidades: Perfiles de usuario y Party Mode. En el primero, tal como se hace en Netflix, los usuarios de un mismo hogar pueden tener películas y series personalizadas a sus propios gustos. La segunda funcionalidad, permite ver televisión con hasta 100 amigos, de forma simultánea, compartiendo mensajes mientras el anfitrión controla el streaming. Percibo que los usos que podemos darles, hasta ahora comienzan. Desde simplemente compartir una película con amigos y familiares hasta soñar con usos más trascendentales como el académico, con un alto componente social. Ya no será necesario compartir las series vistas por WhatsApp, será simplemente organizar un horario, comprar crispetas, preparar el espacio y enviar la invitación a quien queramos.

Pareciera que es cada vez más claro que aún no se vislumbra la posibilidad de ir al cine para reunirse con amigos a compartir una película. Esta actividad se tendrá que parecer más a los videojuegos que hoy son, en su gran mayoría, completamente en línea. El cable ya no es la única forma de ver TV, Netflix tampoco es la única plataforma de streaming. Aquí en Colombia ya funciona Directv Go, Movistar y Claro, entre algunos otros, que ya son más baratos y tienen mejores servicios que la centenaria “caja decodificadora”.