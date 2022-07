La semana pasada, todos los medios que se dedican a cubrir negocios electrónicos e inclusive algunos medios nacionales hablaron sobre el rumor, basados en una filtración de documentos de Amazon, de la decisión del gigante para abrir operación directa en Colombia junto a Chile y algunos otros países del mundo. Su presencia directa tendría importantes implicaciones para el mercado local y por supuesto traería beneficios a los compradores.

Esta posible nueva forma de operación no será pedir productos a Estados Unidos y recibirlos sin pagar impuestos, al final, esto ya lo podemos hacer hoy. El beneficio es precisamente la oportunidad de comprar productos locales y recibirlos en tan solo un par de días, gozando de todas las prácticas por las que Amazon se hizo el más grande del planeta. Por supuesto que esto no será gratis, las plataformas tecnológicas, las políticas de envío, el manejo de garantías y de descuentos serán muy exigentes, pero con seguridad ayudará a nuestros comerciantes y a transformar a Colombia en un país aún más competitivo.

Mientras estamos procesando que el nuevo Ministro de Hacienda ha dicho que los días sin IVA no van más, que vienen más impuestos y que, además, el dólar no cede, es motivante ver que compañías como Amazon siguen viendo en el país una gigante oportunidad de crecimiento. Creo que según lo que se ha filtrado, su presencia será más una oportunidad que una amenaza para comerciantes nacionales. Aquellos que buscan crecer, llegar a otras partes del país con productos de calidad tendrán el país completo a su alcance y ¿por qué no?, los mercados internacionales. Quienes ya tienen presencia electrónica tendrán la ventaja, pero con seguridad nuevos empresarios también surgirán a partir de la plataforma.

Tendremos que estar muy pendientes de las noticias para validar la veracidad de esta filtración, pues hablan de operaciones en febrero próximo, pero en especial para que el comercio al por menor se prepare, pues no

es demasiado tiempo, para poder seguir compitiendo con buenos productos, buen precio y un mercado por conquistar.