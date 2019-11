Amazon despacha gratis a Colombia

Estamos enfrentando momentos muy difíciles en nuestro país y gran parte de Suramérica. Esperamos que nuestros gobernantes actúen con el interés del pueblo que representan y no con tan solo algunos intereses particulares o posiciones políticas que vayan en contravía de sus ciudadanos.

Buscando pasar la página, quisiera pensar en la época de Navidad que ya empieza, las compras que tenemos que hacer y cómo buscar ahorros en los regalos para nuestros seres queridos. Esta semana se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, junto al conocido Black Friday, terminando con Cyber Monday. El comercio colombiano ha aprovechado estas fechas para que diferentes portales de comercio electrónico como Mercado Libre, Linio y OLX lancen promociones. Bancos igualmente ofrecen beneficios por usar sus tarjetas y muchos otros comerciantes se unen a la oportunidad de vender en temporada. Desde la semana pasada, Amazon, el más grande de todos, ofrece envíos gratuitos a Colombia.

Quienes ya han comprado al gigante, podrán disfrutar de pago con un solo click, impuestos por adelantado, pagos con tarjeta de crédito y vía Western Union para quien no tenga o quiera usar tarjeta, y seguimiento del envío hasta su entrega, no hay costos adicionales u ocultos. El tiempo estimado de entrega es de una semana en la mayoría de los productos, tiempo que ni muchos proveedores locales son capaces de conseguir. Es importante tener presente que no todos los productos, ni siquiera algunos productos marca Amazon hacen parte de la promoción, la compra mínima es de USD35, se debe pagar impuestos por anticipado y hay algunos productos prohibidos con los que podrían tener problema en el despacho. La recomendación es leer muy bien la letra menuda antes de comprar.

Así las cosas, prepárense para este fin de semana de descuentos, revisen comercios locales, comparen con distintas plataformas electrónicas y exploren recomendaciones de otros compradores antes de decidir. Si quieren evitarse trancones, filas en centros comerciales y además ahorrar, esta es su oportunidad. ¡Recordemos a los más necesitados, no todos reciben en navidad!