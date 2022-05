¿Quién se acuerda de aquella época en la que un billete de avión era dinero al portador, para llamar desde fuera de casa teníamos que usar Telecom o salir sin documentos podría meternos en problemas? Aunque en Colombia la adopción es más lenta que en otras partes del mundo, pocos hubiesen imaginado que el celular no tuviese teclas, se usaría para disfrutar música y que además de poder hacer llamadas, sería un medio de pago, de acceso y ahora de identificación.

Tuve la oportunidad de hacer el trámite para mi Cédula Digital, en donde como era de esperarse con cualquier trámite estatal, para la gestión debía llevar una fotocopia impresa del pago electrónico PSE, firmar una planilla de asistencia y esperar la cita virtual pre-agendada según orden de llegada a la Registraduría. Hago eso sí mención a la increíble atención, digna de otras regiones, del guarda de seguridad, que inclusive me ofreció su chaqueta para tener la mejor foto posible en mi futuro documento de identidad.

Fuera de mi divertido plan, que duró un poco menos de 45 minutos, sueño con que en un futuro no muy lejano podremos identificarnos, manejar, hacer compras o atender eventos tan solo con nuestro teléfono, reloj u otros dispositivos inteligentes. No dejar un documento al ingresar a un edificio, no tener que cargar con monedas o no estar obligado a mostrar la cédula al pagar con tarjeta de crédito física hará nuestras vidas más fáciles. Creo que también permitirá a entidades gubernamentales y al sector privado tener datos que con seguridad hoy no controlan. Desde el número de personas que ingresan a un lugar según edad, género, hora o lugar a visitar, hasta tener acceso a información pública como contactos de emergencia, seguro médico y tipo de sangre. Inclusive podría saberse si se tienen deudas con el Estado o particulares.

Quedan preocupaciones sobre los usos de estos datos, especialmente en privacidad y la seguridad de estas tecnologías, pero creo que poco a poco se entenderán y solucionarán.

PD: Según Aerocivil, Resolución 141 de 2020, debo tener “impresa” mi contraseña digital para demostrar mi identificación en aeropuertos. ¡Por Dios!