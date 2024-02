Conexión Invasiva: La Batalla de la Mesa Familiar

¿Les pasa lo mismo que a mí? Levantar, voltear o mirar el teléfono en la mesa del comedor para buscar notificaciones es una mirada inquisidora de mamá, papá o hijos, irrumpiendo ese espacio sagrado que inculcaron nuestros abuelos. Ese incómodo hábito, a menudo justificado por razones laborales y que resalta no solo la omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas, sino también el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos es tan solo la punta del iceberg. Lo que sigue es la salud y bienestar mental de nuestros hijos y el propio. Más allá de considerar el iPad, los teléfonos móviles y próximamente hasta las gafas de realidad virtual como simples herramientas de trabajo, entretenimiento o símbolos de estatus social, la interacción entre su uso, de la mano de las redes sociales y la salud mental hace cada vez más compleja nuestra vida, no más fácil. Por lo menos para algunos.

Un artículo publicado en el Journal of Mental Health and Clinical Psychology en 2021, otro de los Andes en 2022 y la Universidad Nacional en 2023, destacan que el uso excesivo de redes sociales puede ser un factor determinante en el incremento en niveles de ansiedad y la aparición de trastornos depresivos, especialmente en adolescentes. El síndrome de FOMO, entendido como la ansiedad social por estar constantemente conectados para no perderse de lo que otros están haciendo, es un ejemplo perfecto. El síndrome pareciera ser potenciado por la plataforma BeReal que exige, publicar una foto en un momento aleatorio del día, determinado por la propia app, con un límite de tiempo de dos minutos para capturar y compartir la imagen. ¿Hay algo más absurdo que esto? Parar lo que esté haciendo, lo que sea, para tomarme una selfie.

La realidad es que si no establecemos límites de tiempo claros, no fomentamos actividades sin pantallas y generamos un entorno familiar que promueva la autorregulación y el uso saludable de la tecnología no valen políticas escolares, gubernamentales o laborales para mantener lo poco que nos queda de las relaciones presenciales.