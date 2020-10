Del Excel al pensamiento computacional

Desde hace un poco más de dos décadas se viene hablando de “la brecha digital”, un concepto que define la diferencia entre quienes tienen acceso a computador e Internet y quienes no. Se decía que quien no supiese utilizar estas herramientas ya no sería útil, y así fue para muchos, en el mundo laboral moderno. El siglo XXI trajo consigo nuevas habilidades como programación, robótica y pensamiento computacional, generando distancias aún mayores entre la población del mundo.

Los niños hoy, considerados generación “Alpha”, nacidos después de 2013, tienen habilidades innatas muy distintas a sus antecesores, los millenials, e inclusive la generación Z que los precede. Estos nuevos niños ya tienen la capacidad de pensar como lo hacen las máquinas: entradas, datos, transformación y salidas; este pensamiento lógico-deductivo es intrínseco al pensamiento computacional. Validarlo es tan fácil como ponerlos a jugar videojuegos. En Minecraft los jugadores no tienen instrucciones para aprender a jugar, se debe aprovisionar piedra y madera para poder construir, aunque no hay ganadores, se trata de crear más y mejores construcciones. En Roblox, tampoco hay instrucciones, se debe ganar dinero para comprar cosas, que producen más dinero y así ir creando un mundo único para compartir con otros usuarios en línea. El poder creativo de estos juegos, junto a este nuevo set de habilidades desarrolladas, son valiosísimas para el futuro.

Habiendo dicho lo anterior, lo fascinante de este cambio estará por verse. Mientras nosotros aprendimos a usar Excel para hacer horarios, listados y tablas con cálculos relativamente básicos, las nuevas generaciones tendrán la capacidad de conectar estos datos con herramientas en línea, construir colaborativamente, usar otras plataformas y tomar decisiones sin necesidad de saber una sola línea de código, solo su lógica computacional. A quienes nacimos el siglo pasado podría decirles que debemos entrenarnos so pena de quedar fuera del mercado, pero creo que nuestro tiempo pasó, es hora de potenciar estas nuevas habilidades en nuestros jóvenes empleados y emprendedores. Que juntos, con nuestra experiencia y sus propias herramientas, podamos construir un mejor mundo.