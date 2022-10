No concibo que un ciudadano pueda agredir a un agente de tránsito y no pase nada; que ataquen el carro del director de la policía y salgamos a deberles; que daños en bienes públicos no tengan sanción o que ataques a la propiedad privada sean válida forma de protesta social. ¿No tenemos para aprender de otras culturas que las normas se acatan, la autoridad se respeta y las acciones tienen consecuencias?

En mis épocas de colegio, la voz del profesor se respetaba sobre todas las cosas; una llamada del colegio era regañada sin derecho a defendernos. La institucionalidad del colegio era sagrada y respetada, creo inclusive que admirada y amada. Pero eso fue en el pasado, si mi hijo es citado por el colegio, fue este quien falló en algo, nunca es mi responsabilidad, siempre será de la institución. Aquí comienza la falta de institucionalidad que vivimos hoy, reflejo de nuestra sociedad y en donde los padres somos los únicos responsables.

Les doy un ejemplo simple pero poderoso que presencie hace algunos días. Una señora viene con su hijo en un vuelo internacional con demora y pierde su conexión, la aerolínea responsable ofrece un bono de alimentación y hospedaje, pero la pasajera, muy por el contrario, demandaba encender un avión que la llevara, junto a su hijo, a su destino final. A los gritos e insultos, hasta para la Policía, hacía la exigencia en presencia de una decena de otros pasajeros. ¿Qué aprendió su hijo de este absurdo acto? Nuestros hijos aprenden en casa, y solo en casa, los valores y el respeto hacia la autoridad o la institucionalidad.

Dejemos de creer que la autoridad es autoritarismo; que acatar es sometimiento o respetar es debilidad. Somos ahora una sociedad más permisiva pero agresiva en donde nuestras acciones no tienen consecuencias. Exigimos respeto de la policía y una aerolínea, pero tenemos el derecho de gritar e insultar. Queremos hijos autónomos, respetuosos y honestos pero no damos muestra de querer empezar por nosotros, solo queremos lograr triunfar con gritos, amenazas e insultos.