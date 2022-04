Tengo dos hijos preadolescentes que durante los últimos años lo único que realmente querían era un celular. ¿por qué? Porque todos sus compañeros ya tenían uno. Hace 5 años nunca hubiésemos pensado en darle a un menor de 12 años un Smartphone, sin embargo, muchos hoy, no conciben no hacerlo. Un estudio de Common Sense Media, organización dedicada al uso de medios digitales en menores muestra un

panorama que debe ser una oportunidad para que padres y cuidadores piensen de manera diferente sobre cómo establecer límites saludables en un mundo donde el uso de dispositivos está más alto que nunca.

El 41% de los preadolescentes tenía un Smartphone en 2015, cifra que subió a 71% hoy. Después de los 14 años hasta el 97% de los menores entre 8 y 18 ya tiene uno. Sin intención de caracterizar esto como bueno o malo, pues la tendencia simplemente no va a cambiar, el uso adecuado de dispositivos sí es una conversación por tener abierta y en especial, cómo abordarla de forma productiva. Otros datos interesantes del estudio: Ver videos en línea es la actividad favorita tanto de preadolescentes (8 a 12 años) como de los adolescentes; a pesar de que los adolescentes dedican mucho tiempo a las redes sociales, no las disfrutan tanto como otros tipos de medios; aunque los niños consumieron más medios después de la pandemia, una forma de consumo no aumentó: la lectura.

Creo que más que castigos o estrictos límites en consumo es uso productivo. Por ejemplo, casi la mitad (46%) de los jóvenes entre 13 y 18 años han escuchado podcasts, y uno de cada cinco dice que lo hace al menos una vez a la semana. YouTube es la herramienta preferida por adolescentes seguido por SnapChat, Instagram y TikTok. ¿Cómo podemos sacar mejor provecho a las 5.33 horas que los preadolescentes (y 8.39 los mayores de 13 años) ya están invirtiendo en consumir medios digitales? Es una gran oportunidad para conectarnos con esta generación que ya no lee y cree todo lo que ve.