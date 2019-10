La generación Z y lo que sigue

Todos aquellos que hoy están en el colegio son la nueva generación que nos reta, los llamados Generación Z o Centenials. Para ellos, el ataque a las Torres Gemelas es historia, tienen aversión al riesgo, son más tolerantes, poco creen en la autoridad y quieren ser diferentes.

Tengo tres hijos parte de esta generación y como muchos otros padres me preocupa el mundo que les espera. Algunos, los más conservadores, creen que esta generación no está lista para ser adulta. “Prepara a tu hijo para la vida, no la vida para tu hijo”, dice Tim Elmore para referirse a esta generación. En su nuevo libro, Generation Z Unfiltered, concluye que, los nacidos entre 1995 y 2010 aproximadamente, son la generación más ansiosa existente hoy, cree inclusive que sus niveles de ansiedad darían para ser hospitalizados en clínica de reposo si viviésemos en 1950. Y no es su responsabilidad, es la nuestra, pues nos comunicamos de forma errada con ellos al hacerlo a través de nuestras propias preocupaciones y miedos, no de sus sentimientos y de lo que esperamos de ellos.

Es claro que su vida está mediada por el internet, las redes sociales y los dispositivos móviles, sin embargo, esto mismo es base fundamental de su ansiedad: viven ansiosos con sus teléfonos, viven ansiosos sin sus teléfonos. ¿Cómo trabajar con esto? ¡Enseñándoles a disfrutar del hoy y el ahora! No criticando sino enseñándoles a alcanzar metas; que lo perfecto es enemigo de lo bueno; que fallar está bien, pero la excelencia, distinto a la perfección, requiere esfuerzo. Eso sí, la recomendación para adolescentes es de máximo 2 horas al día de conexión.

Los niños de hoy quieren ser emprendedores, dejaron de consumir para dedicarse a crear, trabajemos en desarrollar una mentalidad de crecimiento, la que enseña a disfrutar del reto, del esfuerzo y la persistencia. Mientras ya nace la nueva generación, llamada Alpha, que aprenderá “haciendo” y su niñera será Siri, Alexa o Google, la generación Z creerá en que pueden ser lo que sueñen.