¿Sabe como funciona el motor de búsqueda de Google?, de una manera bastante simple: se inicia una búsqueda, como resultado recibimos unos enlaces con una pequeña descripción, al darle clic podremos visitarlos y listo, el servicio es completamente gratuito y se espera que así continúe. Si Usted además de ser consumidor produce contenido, quiere mostrarlo al mundo y desea una ubicación privilegiada en la lista de resultados, puede hacerlo pagando a Google.

El modelo anterior funciona para casi toda industria: comercio, vivienda, manufactura, servicios y hasta gobierno, pero no para las noticias. Su visitante no paga por el contenido, la publicidad ya fue vendida por Google y desestima una suscripción pues ya consumió lo que requería. Un problema adicional aparece, casi cualquier persona puede hoy producir contenido, falso o verdadero, con interés o sin el, y pagando a Google entra a competir con los medios noticiosos en Colombia o cualquier parte del mundo. Por esto, se ha suscitado un gran debate, el gobierno australiano espera obligar al gigante tecnológico a pagar a “algunos” sitios de noticias por recibir su tráfico a lo que el gigante se opone basado en que su servicio es gratuito. Paralelamente, pocos saben que en Francia no hubo problema, se destinó un presupuesto de USD 1 billón para retribuir a los medios. El pago se entiende en favor del lector, evitándole suscribirse a un medio en particular y pagar por consumir información.

La pelea aún vigente en Australia tiene una intención netamente financiera, contribuir al sostenimiento de los medios de información, pero frente al usuario, no es claro su impacto pues ganaría si solo se recibe información de fuentes fidedignas, pero sería desastroso si se pierde la oportunidad de informarse con calidad, ética y reputación, girando hacia publicaciones con sesgos, mentiras o desinformación.

El gran reto de los gobiernos es combatir la desinformación, las noticias falsas y el poder sin límites de las nuevas plataformas tecnológicas. Nuestra realidad no puede venir de una publicación en una red social, mensaje de WhatsApp o sitio web desconocido con buen diseño.