En el pasado, montar un negocio parecía simple, se requería una presencia física o digital, un portafolio de productos y servicios en página web o redes sociales e idealmente un medio de pago. ¡Esto ya no es suficiente! Los clientes, en buena medida gracias a la pandemia, tienen ahora expectativas cambiantes y cada vez más grandes, esperan una relación personalizada, mucho más cercana y con las herramientas con que más cómodos se sientan. Pareciera que los sistemas de mensajería pueden responder a esta nueva necesidad.

Un estudio de Zendesk, plataforma de relación con clientes, encontró que más del 40% de los clientes registrados en ella usaron redes sociales, mensajes de texto y mensajería web por primera vez. A esto se suma que robots con inteligencia artificial, asistentes de voz y herramientas de realidad aumentada estuvieron presentes en el 10%, lo que marca una tendencia a su uso generalizado. ¿cuántos de nosotros no buscamos productos o servicios vía Facebook, Instagram o vía Google?

Les cuento una historia personal que les puede dar idea de cómo puede funcionar esto. Requería un producto para ejercicio en casa, este no se conseguía por Rappi y pedirlo directamente al fabricante especificaba entrega entre 15 y 20 días hábiles. Encontré un WhatsApp local, recibí catálogo de productos, me enviaron un enlace de pago PSE y me despacharon a domicilio ese mismo día.

Puede ser tan simple como abrir un WhatsApp para empresas, con personal entrenado y amable, pero se puede tener también chat automatizado, asegurando dar respuesta concreta o escalando para ser atendido por un humano. Creo que empezando por un canal simple se pueden alcanzar nuevos clientes y donde no deberían desestimar la cantidad de datos que se pueden obtener a través de estos medios para ventas y clientes futuros. Con seguridad podrá encontrar el éxito medido en muy buen servicio, satisfacción en el proceso y por supuesto crecimiento en ventas. A propósito, funciona muy bien para solicitar una cita médica por videollamada, no hay desplazamientos, riesgos de contagio ni largas filas.