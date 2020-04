Con tres semanas en la virtualidad, en aprendizaje remoto o inclusive vacaciones, hemos aprendido mucho de educación. No se hicieron esperar los memes que muestran cómo ha virado la responsabilidad de educar de los profesores a los padres de familia. De forma paralela, los colegios han hecho esfuerzos increíbles por seguir los procesos educativos y no dejar a sus estudiantes desamparados. Así seguiremos algunas semanas más, lo que nos tiene que llevar a centrar esfuerzos en que los estudiantes, nuestros hijos, sigan aprendiendo y no se rezaguen.

¿Se acuerdan de la Curva Normal o Campana de Gauss? En el mundo educativo es muy utilizada para analizar el aprendizaje de grupos de estudiantes. Los resultados ubicarán a la gran mayoría en la zona central de la campana, los aventajados en la cola derecha y los estudiantes con dificultades en la cola izquierda. Un reciente análisis del departamento de educación del Banco Mundial ha planteado tres posibles escenarios de no tomarse medidas inmediatas: menos horas de educación llevarían a un movimiento completo de la campana hacia la izquierda.

Otro escenario prevé una campana más plana, con estudiantes que avanzan, pero donde la mayoría pierde por inequidades en acceso a educación de calidad; y el último prevé una cola izquierda más grande debido a la deserción escolar.

Aunque el documento aún no es concluyente, creo que hay mucho por hacer: incentivar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, en especial en los primeros grados, seguir especialmente al grupo de estudiantes de bajos recursos, acceso a internet y entornos familiares complejos. Para aquellos padres que se encuentran al costado derecho de la campana, acompañar a los colegios, a sus hijos y a sus profesores. Nadie esperaba vivir esto tan intempestivamente, es nuestra responsabilidad demostrar que somos padres responsables, amorosos y comprometidos. Con normas claras en la casa, acompañemos sus procesos académicos sin importar su edad, juguemos con ellos, disfrutemos sus retos y permitámosles también demostrarse y demostrarnos que somos capaces con este nuevo desafío y ¡mucho más!