¿Quién ha recibido publicidad, vía redes sociales o Google, en donde pareciese que nuestras conversaciones están siendo escuchadas? Así, con esta pregunta, empieza un nuevo documental de Netflix que nos debería realmente asustar. Nuestras interacciones en redes sociales, compras con tarjeta de crédito o búsquedas en internet quedan todas registradas en alguna parte del internet y la administración de estos datos se convirtió en una multimillonaria industria.

Lo que arrancó con el escándalo de Cambridge Analytica, que hoy se traduce en una multa gigantesca que Facebook tendrá que pagar por el mal uso de nuestros datos, es muestra de todo lo que hoy se puede hacer con nuestros datos, que se han convertido en el activo más valioso del planeta, más que el petróleo, dice la serie. El documental, que nace de una investigación del New York Times, The Guardian y The Observer, es tan profundo que hasta la campaña de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá fue mencionada.

Estrategias como estas tienen una línea ética muy delgada y grisácea, saber exactamente qué hilos halar para favorecer una compra de un viaje o ropa en internet es una cosa, pero manipularnos para favorecer una posición política, por ejemplo, es otra cosa muy diferente. Creo que la tecnología, entendida como herramienta para hacernos libres, para hacer las cosas más fáciles, mal utilizada ha generado exactamente lo contrario. Que empresas o gobiernos nos manejen a su antojo, sin que siquiera nos demos cuenta, es lo que está sucediendo.

Podrán llamarme fatalista si lo quieren, pero ¿cómo desarrollamos nuestra capacidad crítica, la capacidad de comunicarnos o vivir en democracia, si tenemos la capacidad de moldear la mente de otro a nuestro antojo? ¿Si toda la información que consumimos es precisamente aquella que “queremos oír “, cómo tomamos decisiones informadas?

De nuevo, ser perseguido por publicidad para que compre un boleto de avión a una isla paradisiaca no me importa, pero convencerme de algo que puede no ser cierto no solo vulnera mi privacidad, también afecta negativamente nuestra sociedad.