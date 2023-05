Se trata de un concepto, que ha ganado mucho espacio en los últimos años, que reconoce las diferencias neurológicas como una parte natural y valiosa de nuestras diferencias como humanos. Cada persona tiene una forma única de procesar información, aprender, comunicarse y relacionarse con los demás.

Como padre de tres hijos, he podido experimentarlo en carne propia. A pesar de haber sido criados en el mismo entorno, con los mismos valores y estímulos, cada uno de ellos tiene una personalidad y características únicas. Lo que funciona para uno, no necesariamente funciona para los demás. Y aunque a veces puede ser frustrante, también es fascinante ver cómo sus cerebros funcionan de forma tan diferente. Un de mis hijos es más sensible que los otros mientras que otro necesita más tiempo para procesar una situación antes de poder reaccionar adecuadamente. Todos tenemos distintas formas de percibir y manejar nuestras emociones.

Una compañera de trabajo me compartió el artículo “Cómo enseñar a los niños acerca del cerebro: sentando bases sólidas para la inteligencia emocional” de Karen Young con lo que quisiera compartir mi aprendizaje de él pues al reconocer estas diferencias, podemos adaptar estrategias para ayudarles a manejar sus emociones, y tal vez nosotros mismos también. La autora utiliza la metáfora de una “casa del cerebro”, con un nivel superior (funciones del pensamiento y la planificación) y un nivel inferior (funciones emocionales y de supervivencia) con los personajes que habitan cada nivel: El calmado Carl, Pete el solucionador, preocupada Allie y el asustado Fred, para ayudar a los niños a entender mejor estas funciones.

Si lo piensan bien, nuestros hijos deambulan por cada uno de estos personajes mientras que siempre les exigimos el mismo comportamiento sin importar los estímulos que reciban a diario. Démosles tiempo para procesar una situación antes de exigir una respuesta inmediata; adaptemos nuestro lenguaje para que sea más comprensible; busquemos ayuda de profesionales para entender mejor las necesidades de cada cual y así brindar apoyo ideal. Cada uno tiene un camino único por recorrer, apoyémoslos.