El deseo de volver a la oficina o el no querer hacerlo, la situación económica familiar, la salud y hasta el futuro político del país nos está impactando y puede que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Siente altos niveles de estrés en el trabajo? O por el contrario, ¿el trabajo ya no le importa como antes? Si su respuesta es afirmativa, puede que su salud mental no esté en un nivel óptimo.

Según Daniel Goleman, psicólogo y periodista estadounidense que se hizo famoso por su libro Inteligencia emocional, todos tenemos estrés por los problemas a los que nos enfrentamos día a día y aunque muchos no puedan ser solucionados por nosotros, sí tenemos la opción de cómo reaccionamos ante ellos. El autor manifiesta que con mucha frecuencia, nuestra actividad cerebral y desempeño general oscila desde altos niveles de estrés hasta el desinterés por una actividad específica o una realidad a enfrentar. El éxito de mantener una salud mental óptima es encontrar el nivel intermedio, aprendiendo a reconocer sus extremos.

¡La forma en que reaccionamos a eventos externos es nuestra decisión! La invitación que nos hace Goleman es a desarrollar la capacidad de reconocer sentimientos, positivos o negativos, a gestionarlos buscando mantenerse optimista lo que nos hace más empáticos y nos permite tener relaciones saludables con otros. Plantea además que lograr identificarlos, le permite al cerebro procesarlos de forma inteligente, entregándonos la capacidad de “decidir” desechar un sentimiento o reemplazarlo por otro.

Aunque la realidad a la que nos enfrentamos parezca imposible, debemos buscar mantenernos optimistas, pero es claro que esto nos tiene que llevar a la acción, no tendría sentido esperar resultados distintos sin cambiar la forma en que actuamos y reaccionamos, esto sería locura según Einstein. Algunas de las recomendaciones que nos hace son simples: Tener escritas aquellas cosas que nos traen calma, felicidad y fuerza; trabajar técnicas de mindfulness guiadas por aplicaciones como Calm o Headspace y; pedir ayuda a otros cuando no tengamos la fuerza. Que el desempleo, enfermedad o estrés laboral no se convierta en otra pandemia.