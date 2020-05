Bill Gates dejó de ser millonario capitalista para convertirse en héroe. No porque haya creado Microsoft, ni por donar su dinero, sino por el giro que dio a su vida. Decidió retirarse de la Junta Directiva de Microsoft y dedicar su vida a los proyectos filantrópicos de su Fundación. Solo tendrá la tarea de asesorar al CEO Satya Nadella, inclusive después de aceptar que la gran equivocación de su empresa fue no enfocarse en un sistema operativo móvil liderado hoy por Android y iOS.

Desde hace cinco años en un TED Talk, ya Gates nos había advertido del riesgo inminente que la humanidad corría.

Desde la crisis del Ébola sabíamos que no estamos preparados, en 2019 el Foro Económico Mundial también llegó a esta conclusión. “Si algo mata más de 10 millones de personas en las próximas décadas no será una guerra, será un virus altamente contagioso; no serán los misiles, serán los microbios”, manifestaba contundentemente en su presentación. Ahora, en plena pandemia, declara que “es la pesadilla de la que hemos venido hablando por mucho tiempo”. Por esto, se ha dedicado de lleno a financiar una vacuna que se encuentra en fase de pruebas con humanos, no sin antes haber trabajado también enkits de detección rápida COVID-19.

Bill Gates también cree que la forma en que podamos trabajar juntos definirá nuestro futuro. Así como la Segunda Guerra Mundial marcó la generación de nuestros padres, esta pandemia definirá la nuestra. Con mejores sistemas de salud, cuerpos médicos de reserva, trabajo entre militares y civiles, simulaciones médicas e investigación y desarrollo son las vías que prevé para combatir y derrotar este nuevo reto que tiene la humanidad.

Aunque estará por verse si sus reflexiones son la última palabra, creo que hay un llamado importante a los gobiernos del mundo para prepararse mejor, no para la próxima pandemia, sino para enfrentar el Coronavirus hoy. La vida no volverá a la normalidad si no entendemos realmente a lo que nos enfrentamos. Cambiemos nuestro modo de vida y nos preparemos mejor.