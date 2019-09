Sobre lo que pasó en la Javeriana

Soy javeriano, cursé gran parte de mi carrera en el entonces recién construido Edificio Giraldo y sentí lo sucedido la semana pasada en la universidad como propio. ¿Qué hace que un ser humano tome la decisión de quitarse la vida? El suicidio de un joven no se puede quedar en columnas de opinión, mensajes de chat o Facebook haciendo señalamientos sobre quién es el responsable.

Pienso en los padres, hermanos e hijos de todos aquellos que han perdido un familiar por suicidio y me estremezco de pensar en lo que debió pasar por sus mentes para acabar con sus propias vidas. ¿Qué sumatoria de eventos tiene una persona que vivir para concluir que vivir carece de sentido? Concluyo que lo importante no es el cúmulo de hechos que pueden llevar a alguien a tomar esta decisión, ¡es todo lo que no ocurrió para prevenir este desenlace!

Lo primero que pienso debe ponerse sobre la mesa es que los padres, no tanto las instituciones, deben enseñar a las nuevas generaciones que la adversidad existe y tenemos que prepararnos para sortearla. Desde el amor, fomentar la resiliencia, la capacidad de sobreponernos a las dificultades, de plantearnos retos, de construir un proyecto de vida. Debe también existir un acuerdo, entre familia y sociedad, en que la soledad, la ansiedad y la depresión son reales y hay que tratarlas sin señalamientos ni estigmas. Hay que velar siempre por construir un sistema de soporte con la familia como primer frente, hasta acompañarse de profesionales expertos para hacer frente a estas situaciones. Finalmente, desde el Estado, las instituciones y la familia, formar sobre los riesgos y beneficios del mundo moderno, en especial, el mundo digital. Debemos acompañar a los más jóvenes en esta construcción, pues ya sabemos que las redes sociales muestran verdades a medias, los juegos y la televisión pueden ser adictivos y todos ellos pueden aislarnos de la realidad física.

Familia, educación y acompañamiento son las piezas fundamentales para prevenir hechos como el ocurrido en la Javeriana. Aprender a “ver el vaso medio lleno y no medio vacío” para construir sobre los retos es lo que nos llevará a vivir satisfactoriamente.