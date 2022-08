Creo en la universidad, en el salón de clase, en el tiempo para cooperar con amigos, en sus espacios de socialización; creo en los profesores exigentes, en las calificaciones como medida comparativa. Pero ese soy yo, casi con cincuenta años, y el mundo ha cambiado mucho desde mi primera visita a la universidad. Hago referencia a mi pasado académico pues el trabajo de horario fijo, presencial, con una carrera profesional, en donde el que más estudie mejor le va y más gana, también es cosa del pasado. Estamos ante un cambio real que viene dándose con fuerza en el mercado laboral.

Por un lado, las empresas han empezado a trasladar el modelo de aula a favor de un enfoque en educación móvil para sus trabajadores. De forma similar, pierden interés en los títulos universitarios por certificados más cortos y que además pueden acumular para demostrar habilidades personales únicas en un entorno completo y competitivo. Esta formación se puede tomar desde dispositivos móviles mientras se trabaja, en el tiempo libre o en momentos destinados a esto, donde ya no es viable renunciar o apartarse del trabajo para formarse en una nueva habilidad. Las organizaciones terminarán usando sistemas para documentar las habilidades de aquellos empleados que coincidan con otras oportunidades de crecimiento que puedan existir. Por su parte, los empleados, que ya buscan de sus empleadores cosas diferentes al salario, esperan que sus procesos de aprendizaje no solo provengan de fuentes de educación tradicionales sino también de sus empresas. Quieren un aprendizaje directamente relacionado con el trabajo que a su vez se convierta en atractivo laboral. Lo que no conduzca a un trabajo o nueva oportunidad, no significa nada para este nuevo empleado de hoy.

Creo que, aunque hoy la visión del empleado y el empleador pueda diferir, poco a poco se irán alineando. Permitirán empleados mejor formados, brindando oportunidades a estos de crecimiento o cambio de trabajo o inclusive industria. En Colombia, no dejen de mirar plataformas como Platzi, UBITS o TheBizNation. Sea empleado o empleador, encontrará un gran portafolio de oportunidades de formación.