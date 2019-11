Veo que difícilmente Colombia esté preparada para recibir, en sus vías citadinas y autopistas, a los nuevos vehículos eléctricos y más lejos aún, los autónomos. Bueno, en realidad, ni siquiera la bicicleta.

No existe una real conciencia del daño que hacemos al medio ambiente utilizando la gasolina como combustible. Los costos de un vehículo eléctrico son aún superiores a los tradicionales. No hay suficientes estaciones de recarga en el país lo que no permitiría desplazarnos libremente por el país. Si bien ya existen beneficios para compradores de vehículos híbridos, disponibles en Colombia, como no tener pico y placa y menos pago de impuestos, las marcas tradicionales siguen impulsando sus ventas con innovadores estrategias comerciales y modelos de financiación. Ahora, si pensamos en vehículos autónomos, que no requieren de la interacción humana, la cosa es aún más dramática. Su tecnología funciona por medio de sensores que perciben señalización sobre la vía, el buen estado de esta y aún más importante, el respeto por el cumplimiento de las normas de tránsito. Muy lejos estamos de que un computador con inteligencia artificial pueda conducir en Colombia.

Hago esta reflexión pues hace dos años, Tesla, ya reconocida por su Modelo S y su camioneta Modelo Y, anunció que tendría un vehículo de transporte de carga disponible en el 2019. Efectivamente, el “cybertruck” como lo llamó Elon Musk, será lanzado en este mes de noviembre. Tendrá una capacidad de 40 toneladas de carga, 800 km de autonomía, menores costos de operación y mantenimiento, con un diseño que haría a cualquiera querer tenerlo. Sin importar si el lanzamiento será para mostrar un concepto o un vehículo listo para comercialización, es una realidad que los vehículos autónomos llegaron al mercado del transporte pesado.

Ojalá que desde los gobierno central y locales, se esté pensando en facilitar el ingreso de estas tecnologías junto a la culturización del ciudadano, que no solo favorecen el medio ambiente sino que podrá hacer de un viaje por carretera, o el transporte dentro de la ciudad, más seguro, limpio y placentero.