A los colegas periodistas

Lo que salieron a decir dos mujeres en contra del Festivalito Ruitoqueño (blogs.vanguardia.com/mariposas-al-atardecer/2015/08/20/donde-estan-las-mujeres-en-el-festivalito-ritoqueno/), sin tomarse la menor molestia de consultar ni corroborar la información, demuestra la ligereza de quienes por gusto o profesión se dedican a hablar en los medios de comunicación.

Frente al infinito espacio que ofrecen hoy los medios, particularmente las redes sociales y los blogs, todo el que quiera puede rotularse como periodista, y así lo hacen, sin asco y sin vergüenza. Y se firman así, “periodistas”, y lo llaman a uno “colega”. Y el problema no es solo local, por supuesto, pero en nuestra región abundan quienes, a cuento de una profesión que no tienen, van hablando de lo primero que se les atraviesa, pero no se toman la molestia de guardar preceptos mínimos, no solo del periodismo como profesión, sino de las lógicas de la convivencia y de la decencia.

Hace poco salió Alfonso Pineda Chaparro a hablar del “piano que acaba de comprar la UIS”, y que “en la Universidad jamás se toca música colombiana”: con el Stenway, el más nuevo de los pianos de la Universidad, adquirido hace varios años, apenas unos días antes se había ofrecido un concierto de la maestra Ruth Marulanda, pleno de bambucos y pasillos. Y como Pineda hay montones, individualmente y en grupos, como ‘Picando la Lengua’, que hace disparos al aire, generalmente hacia los mismos nombres, pero sus afirmaciones son la evidencia de rencores personales, sin fundamento alguno; o como ‘Prensa Estudiantil’, un pasquín ávido de chismes, que agranda para generar ruido. Cuánto daño ha hecho a la sociedad la escuela de Laura Bozzo.

Así sea “opinión”, las afirmaciones deben decir la verdad. Pero desde la escuela se está formando en la libertad de “decirlo en sus propias palabras”. Recuerdo en alguna clase que un estudiante exigía que se aceptara su “opinión personal” como respuesta a una pregunta puntual de gramática, e intentó una perorata que hizo más evidente su ignorancia acerca del tema.

Entonces, los afectados por estos “profe-sionales” tienen dos alternativas: denunciar a los autores de estos pasquines o, la que recomendamos muchas veces, seguir las indicaciones de los abuelos: “Al bagazo, poco caso, y al cagajón, poca atención”.