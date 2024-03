Efecto espejo: la proyección psicológica

Dice el eminente profesor Gregorio Montebell que este fenómeno se da especialmente entre parejas, pero, como en el caso que nos convoca, puede darse también en situaciones sociales, especialmente por el hecho de que existe una convivencia que conlleva cercanía afectiva. En el caso de las parejas, una de ellas flaquea en su compromiso, pero siempre termina culpando a la otra porque “le hace difícil la convivencia y le complica la vida”. Es decir, la inseguridad de la una se refleja en castigo para la otra. Comienza entonces a hacerse evidente la desconfianza y el deseo de hacer daño.

Y aunque el problema es (digamos, por ejemplo) del pastor, lejos de afrontarlo y buscar formas de defenderse y, cuando menos, justificar y explicar, lo que hace es poner en evidencia hechos y situaciones del denunciante que no son ciertas. El pastor dispara su enojo y su ira con saña, y proyecta sus emociones negativas en el denunciante porque de ese modo consigue una irreal paz interior.

‘La proyección’ se refiere a distorsionar la realidad en beneficio propio. Es un término planteado y desarrollado por los psicólogos desde Freud. Es una actitud bastante común, especialmente en sociedades chismosas, como la nuestra. Se trata de ver en otra persona cualidades que no tiene, pero que se quieren ver en ella como una forma de lograr esa perfección que se quiere para sí mismo; o, por el contrario, y ese sí es el problema complicado, proyectar en otra persona el vacío emocional, y descargar en el otro rencor, angustias y odio. Y sus culpas, lejos de aceptarlas y enfrentarlas, se apuntan hacia el otro para causar daño. Su actitud se resume en frases como “el problema no lo tengo yo; lo tienen los demás” o “el mundo debe girar a mi alrededor”. Y llegan a interpretar de tal manera el que sean los demás y no ellos los del problema, que resultan creyéndoselo, y viven en su fantasía, y niegan la verdad de sus carencias.

Este “mecanismo de defensa” puede verse claramente en el ejemplo del citado “líder espiritual”, cuyas culpas y cuyos delitos dejan de ser parte de su realidad y comienzan a verse, desde sus ojos y los de sus prosélitos, en el parroquiano que presentó la denuncia.

Esta historia continuará...