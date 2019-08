Por cumplir el grato y feliz compromiso anual con el Festivalito Ruitoqueño, pasamos la noche del sábado en Bucaramanga. Acostumbrados al silencio del campo, logramos transportarnos en la madrugada a la Bucaramanga de hace décadas, cuya tranquilidad nocturna solo era interrumpida por el silbato del celador, y, al rayar el día, la voz inextinguible del hombre de la remontadora de calzado.

El amanecer sigue teniendo la misma magia de hace tanto tiempo...

Pero hasta las ocho, porque a esa hora, en cada uno de los parques que le dieron el nombre a la ciudad, se plantan unos animadores que encienden equipos de sonido con un volumen que hace trepidar los vidrios de las ventanas.

—¿Y esa vaina qué es? —pregunté. “Nada —contestó una vecina—, que la Alcaldía programa ‘bailoterapia’ dentro de las actividades de la ciclovía para quienes quieran participar”. —Qué bueno —le contesté—, y quienes no queremos participar, ¿para dónde nos vamos?, porque el ruidajón de la “música” es insoportable, y, encima de eso, los alaridos de los animadores angustian a cualquier desprevenido.

Llamé a la Policía, como cualquier vecino incómodo por el bochinche, y los agentes, muy decentes y queridos, prometieron enviar una patrulla a pedir que bajaran el volumen. —Pero el Código de Policía dice otra cosa —les respondí. “Sí —contestaron con amabilidad—, pero es la Alcaldía la que organiza estas actividades, y nosotros no podemos hacer nada más”.

En busca de alguna respuesta interesante, llamé a Manolo Azuero, pero no me contestó (seguramente andará muy ocupado con sus labores políticas). Le dejé este mensaje, que espero que me responda: “Quiero saber por qué la Alcaldía sigue permitiendo los domingos que se instalen equipos de sonido a alto volumen en diferentes espacios de la ciudad, con la ‘sana’ intención de fomentar el deporte, pero, por una pequeña minoría, se afecta el bienestar de miles de ciudadanos”.

Antes de oír un comentario que presiento, cito lo que dijo Saramago: “Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud. Pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista: tienes que leer”.