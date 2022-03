Es asombroso ver cómo nuestra extraña democracia acepta candidatos a los más altos cargos de elección popular sin preparación alguna, sin propuestas verdaderas de gobierno, y con prontuario, o seguidos por una larga cola de acusaciones, procesos y evidencias que los asocian precisamente con lo que no debe ser un gobernante. La calidad de lo contenido en sus campañas no se mide por el fundamento de sus enunciados, sino por el número de seguidores en las redes sociales, como el reguetón, que no se mide por su calidad musical, sino por las ventas. Y terminan siendo los elegidos.

—Pues fíjese usted —me contestó el ilustre profesor Gregorio Montebell— que yo conocí las campañas electorales cuando se libraban en la plaza pública, y el candidato se echaba unas peroratas impresionantes que ponían al pueblo fogoso y enardecido. Se empapelaban las calles con las imágenes de los aspirantes, y el pueblo los veía en lo alto lanzando arengas para alebrestar a los votantes para que metieran el dedo por él. Después comenzaron a meterle plata en forma a esas campañas, y se establecieron tiempos oficiales en los medios de comunicación para que el pueblo pudiera conocer las diferentes propuestas. Antes, los candidatos se esforzaban por justificar que los llamaran “doctor”. Después vino la Constitución del 91, y la política se convirtió abiertamente en el negocio sucio que podemos ver hoy, porque —como dice usted— una campaña parece ahora más la promoción de un reguetonero que de un aspirante a un alto cargo del Gobierno.

—Era mejor entonces... —repliqué con nostalgia.

—Quizá por lo románticas que puedan parecerle a usted épocas pretéritas, y tal vez porque al político podía vérsele cuando menos en las campañas, porque después de elegido no se le volvía a ver ni el forro. Pero lo demás sí sigue igualito; las intenciones y los propósitos son la misma vaina, y lo que dicen sigue siendo la misma ñoña, como en sus vallas, con sonrientes rostros hipócritas, como si pudieran esconder su prontuario. Pero propuestas, nada: solo “vote por mí” o la frase recurrente y suicida “acabemos con la corrupción”.