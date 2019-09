Cartica para Lady Joana

Mucha gente reconoce el atractivo económico del concurso José A. Morales, mi querida Lady Joana Cortes (sic), y ojalá siga siendo así, a pesar de la poca difusión de este género, el “colombiano”, que ha sido relegado al cuarto de san Alejo, y las emisoras ni quieren saber de ello.

La música nacional, como usted lo dice, “sigue siendo (sic) a pesar de las influencias externas”, y ahí debo aclararle que precisamente las influencias externas han permitido consolidar nuestras músicas. Si vamos al Cantor de la Patria, podrá usted notar que componía con aires centroamericanos, como el bolero, el danzón y la ranchera, y aún así definió un estilo muy suyo.

Le sugiero, muy respetuosamente, que deje afianzada por completo, como legado de su trabajo, la interpretación de las canciones de José Morales, y que desempolven muchas que no han sido grabadas siquiera.

Así se mantiene viva la obra de nuestro paisano ilustre; pero no obligue a autores y compositores a crear obras con un estilo que no les pertenece. Esa es la esencia de mi comentario anterior. No le veo sentido a crear una biblioteca que se llame “Gabriel García Márquez”, que solo tenga libros suyos; o abrir un concurso de novela y cuento con su nombre, pero las obras tienen que seguir la línea de Gabo, porque, de lo contrario, no clasifican para el concurso.

No está bien que se cierre de esta manera la oportunidad de nuevos aires para la música colombiana. A nuestra música le puede ocurrir lo que al latín y al griego, que por impedir el movimiento natural de los idiomas, en especial su enriquecimiento por influencias extranjeras, son hoy lenguas muertas.

Y nuestra música andina colombiana no es solo aquella que oímos en los restaurantes típicos; hay un movimiento enorme de música y de músicos creadores, forjados con estilo propio.

Usted considera que por santandereano y músico no debo más que aplaudir lo que hicieron; precisamente, por ser socorrano y músico, insisto en que eso que hicieron puede ser el comienzo del fin del Concurso que hemos querido y apoyado por 25 años.