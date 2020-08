¿Por qué se molestan por la presidencia del Senado para Arturo Char? Yo no veo cuál sea el problema; a mí sí me parece esta decisión como lo que debe ser; como lo que es este país. Eso es lo que somos.

Así, tampoco deben molestarse porque el Duque está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió cuando era dizque candidato. ¿Acaso no tenían ustedes claro que él no sabía ni para qué lo estaban poniendo donde lo puso el que lo puso? ¿Acaso hacer lo contrario de lo prometido no es lo mismo que han venido haciendo todos los que han sido candidatos y salen elegidos? Candidatos los unos y cándidos los otros. El vivo vive del bobo; ese es nuestro país.

Recuerdo que en 1978 le decía yo a un liberal que me parecía terrible que Julio César Turbay, sin un título universitario, hubiese sido elegido presidente, y esta persona me contestó que eso le daba más méritos; que sin haber estudiado hubiera alcanzado ese honor. Eso somos: nos parece honroso que unas acémilas como Turbay, o como Andrés Pastrana, o como este bobo que tenemos ahora, dirijan los destinos de decenas de millones de personas en este país. O como ese otro semoviente, el bachiller Macías, nombrado presidente del Senado en flagrante demostración de la estupidez política de los colombianos.

Haber elegido a otra persona, a otro senador, como presidente del Senado hubiese sido a contracorriente. Así es como son las cosas en Colombia; ese es nuestro país. Arturo Char llega adonde tiene que llegar. Siendo uno de los más vagos y más incapaces senadores (y eso en el Congreso de nuestra patria es muchísimo decir), presionado por su familia, en contra de su vocación y de sus impulsos artísticos, cae como Claudio, como una manera de resolver esta coyuntura de la “administración” de este desorden. Ojalá, como Claudio, que era tomado por imbécil, Arturo Char llegara a darnos una sorpresa positiva, y nos demostrara toda su capacidad mental, pero me temo que es mejor no esperar nada para no tener que sufrir una decepción más.