La delincuencia es un problema que afecta a muchas regiones de Colombia; también a Santander, por supuesto; pero la información policial dice continuamente que protagonistas de atracos y delitos, que llegan a ser detenidos o no, son «de nacionalidad extranjera». ¿A qué se refiere la expresión «de nacionalidad extranjera»?; ¿será acaso una manera eufemística de presumir en fuentes oficiales que se da información completa? O será miedo a ser señalados, como Claudia López, de xenófobos, expresamente contra ciudadanos venezolanos, que vinieron a buscar fortuna. Es decir, a buscar la fortuna que se guarda en bolsillos ajenos.

Sí, porque ella dijo que los venezolanos eran bienvenidos, pero que si vienen a cometer delitos debe también caerles todo el peso de la ley. Y pareciera que estamos viendo que lo que ella dijo está mal, y lo que ellos están haciendo está bien, así que en nuestras calles vemos cómo está llegando la moda de irrespetar toda norma de tránsito y cometer cualquier falta, o delito, o crimen, con el amparo de ser «de nacionalidad extranjera».

La delincuencia no es exclusiva de un grupo social o étnico en particular; no se trata de estigmatizar. Puedo dar fe de venezolanos honestos, trabajadores, buenos músicos (¡excelentes músicos!), solidarios y amables, que han migrado en busca de mejor calidad de vida. Pero que el aumento de delitos y de infracciones viales tenga como protagonistas a venezolanos exige respuestas inmediatas de nuestras autoridades.

Los migrantes pueden cometer delitos por varias causas, como falta de empleo o necesidad de alimentar a sus familias. Muchas veces, sin duda, pueden cometerse “delitos de desesperación”; pero hemos sabido que agreden y roban a quien les brinda comida, techo, trabajo. ¿Habrá que sumar a esas “causas” la maña? Es decir, ¿que ese haya sido su modo de subsistencia, y se vinieron a Colombia a seguir con la costumbre?

Emulando a Claudia López, bienvenidos todos nuestros hermanos venezolanos a esta, que también será su patria; pero en paz y dentro del cumplimiento de las leyes y las normas de convivencia. Si no es posible de esta manera, deben devolverse por donde vinieron.