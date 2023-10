De pronto, la música cesa, y don Fran, nuestro amable conductor, reclama, sonriente, como siempre, al pasajero que hacía sonar su celular: «¿Qué pasó con la música?».

—¿Por qué no tiene equipo, don Fran? —le pregunté mientras miraba el hueco en la consola de su vehículo—; ¿acaso se lo robaron?

—No; precisamente, es para evitar que me roben —contestó entre risas—. La empresa ordenó que desinstalemos los equipos de sonido para evitar que Sayco nos cobre una multa de trescientos millones de pesos; porque, si alguno tiene equipo de sonido, así no lo encienda, o solo oiga noticias, si no se paga periódicamente un montón a Sayco, cobran esa multa.

—Pero las emisoras que usted sintonice en el bus ya han pagado a Sayco por el “derecho” de emitir.

—Sí, pero los buses también tienen que pagar por hacer sonar la música, así no lleve uno ni un pasajero.

Vuelven a asaltarme entonces las dudas de siempre, y tantas preguntas sin respuesta: ¿Con qué criterio tasan el cobro a cada persona? ¿Cómo es que Sayco cobra multas y cierra establecimientos y conciertos, con respaldo policial, sin que medie orden judicial; solo por la voluntad del funcionario de turno?

¿Qué capacidad puede tener Sayco para definir a quiénes entregar plata de regalías, y cómo tasa la suma para cada compositor, a cuenta de qué reportes y de quién?

Sayco paga mensualmente la seguridad social (aplausos) de los asociados, pero ¿a razón de qué alguien recibe beneficios cuando sus canciones no suenan ni truenan en ninguna parte?; en cambio, ¿a dónde van a parar las regalías que corresponden a las canciones que sí suenan, pero sus creadores no pertenecen a Sayco?; ¿a quién le dan ese dinero?

Sé que nuevamente estas preguntas quedan sin respuesta, por aquello de que, sencillamente, es “política de la compañía”, como le contestan a uno en las empresas cuando no hay explicación por el tumbe que hacen. Lo bueno que puede vérsele a esta “ley”, mientras tanto, es que, cuando tenemos que viajar en bus, cuando menos nos dejan descansar de Olímpica y su chabacanería.