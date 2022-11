Educación de hoy: “Yo opino...”

Ahora que hablamos de la educación —dijo el profesor Bernardino—, comienzo por decirles que no me gusta la palabra ‘opinión’, porque “dar opinión” me parece muy banal. A una pregunta acerca de una norma puntual, un estudiante contestó que “su opinión era...”. Le agradecí por la intervención, e insistí en la pregunta. Se enojó, porque “él tiene el derecho de opinar”. Por supuesto que sí —le contesté—, pero responda la pregunta. Ahí nos quedamos. Las evaluaciones se hacen a partir de opiniones sin fundamento, incluso cuando se necesitan respuestas puntuales; y el profesor les pone cinco, “para evitar más problemas”.

He tratado de enseñar, en el caso de la academia, o interpretar (según Eco), o analizar. Estoy en una academia de comunicación social, y me pregunto en qué van a trabajar los estudiantes nuestros, y me preocupan dos cosas: Que ellos no leen los medios convencionales, y por eso no sé si trabajarán en esos medios convencionales, si cada vez hay menos muchachos que quieren trabajar allí, especialmente en prensa. Se abren muchos caminos, pero hay que replantear la carrera. Y la otra cuestión es que, así haya medios no convencionales y nuevas tareas para los profesionales de comunicación social y periodismo, lo que no puede llegar a descartarse es la importancia de leer y escribir, para ellos y para cualquier profesional. Y ahí doy la pelea: leer y escribir sigue vigente.

Mi postura, entonces, es que se debe hablar sobre lo escrito y sobre lo leído, no hablar sobre lo hablado, porque se está jugando a un teléfono roto, y las personas hablan de lo que oyeron por ahí o hablaron entre sí, y frente a ellas la pedagogía tiene un problema muy grande cuando plantea que “todos tenemos que escucharnos porque todo el mundo nos enseña”. No. Hay gente que sabe de algunas cosas, y muchos que ignoran muchas cosas, pero hablan de todo. No. Hábleme de un autor; hábleme sobre algo que haya leído. Los muchachos están haciendo trabajos académicos sobre “podcasts” y videos; sobre cualquier cosa. Pero no han leído, y —menos— han escrito.