Apenas hablamos de las alcaldías sin cultura, salió Bernardino a hablar desde su erudita óptica:

—Vamos por partes —comenzó Bernardino—. Primero, todos tenemos el derecho al silencio, a estar tranquilos. ¿A qué hora Colombia se volvió una bulla permanente? Está bien que somos alegres, que nos gusta la música en buses, supermercados y centros comerciales, ¿pero por qué tanta bulla?

Segundo. No nos escojan los gustos; en cambio, ofrezcan propuestas amplias para escoger; pero no puede ser que escojan por uno.

Tercero, necesitamos criterios de formación y ampliación del capital cultural (¿cómo será el capital cultural de estos personajes de gobiernos y alcaldías?). ¡Ojo!, porque ahora viene con Petro lo sabroso y lo ancestral, pero tampoco nos folcloricen ni nos romanticen.

La cultura tiene muchas facetas y muchas horas. Las únicas formas de esparcimiento no pueden ser el deporte y el parlante a alto volumen. La fiesta se puede disfrutar con gente muy parrandera, pero el volumen debe tener dinámicas, arriba y abajo, de acuerdo con el momento y la oportunidad. Para muchos, la palabra “concierto” significa bulla, alto volumen, y no tiene relación alguna con música como expresión artística.

Las calles de Medellín, por ejemplo, se volvieron un desastre: basura y bulla por todas partes; y los pueblitos pequeños alrededor de Medellín se desbordan; la gente sale, y no entiende que uno puede descansar sin hacer bulla, y que hay distintas edades de la vida, que no todos tienen veinte años y que no todos quieren parrandear hasta las cinco de la mañana, ni que todo el mundo es costeño ni que todo el mundo es caleño. Ese desastre de desbordamiento no nos dejará un rincón donde se pueda estar en calma, y el silencio se va a convertir en un placer, un lujo oriental; de no poder disfrutar del paisaje, de las aves, de una plaza, en silencio.

Puede ser una pelea perdida; pero —sí— es lo urbano, la democracia, el respeto, el tiempo de la gente... las enfermedades mentales. “El pensamiento tiene necesidad del silencio. Es una expedición al silencio” (Agonía del Eros, Byung Chul Han).