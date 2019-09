Por estos días andamos buscando nombres y revisando hojas de vida para escoger a los funcionarios que habrán de servirnos durante los próximos años (es un decir, porque después de elegidos, estos tipos se creen los dueños del mundo, y no entienden que su jefe es el pueblo que los eligió).

Me falta escoger el nombre para la Asamblea. Como no he podido entender su utilidad, recurrí al profesor Gregorio Montebell, que, si bien es alérgico a la política, sabe mucho de todas estas cosas. Le pedí que me explicara cuál es el papel de este ente.

“Recuerdo un episodio en la vida de Alonso Robles —comenzó lo que parecía ser su respuesta—. Se fue este inolvidable personaje simacotero, ya entrado en años, por allá como de paseo con una muchacha, y terminaron pasando la noche juntos. Al otro día, cuando ella se encontró con sus amigas, estas le preguntaron, con toda la picardía, qué tal noche había pasado. ‘Terrible —respondió—. Ese señor no se queda quieto en la cama; se mueve para aquí, se mueve para allá; se levanta, se acuesta, vuelve y se levanta... Carraspea, tose, se viste, sale; vuelve a entrar, se desviste y se acuesta. Y así... En fin —concluyó la muchacha—, ni duerme, ni deja dormir, ni hace gracia ninguna’”.

Muy divertida la historia —le dije—, pero no olvide contestarme la pregunta.

“Ya le respondí —me confirmó Montebell—, pero como veo que no le quedó claro con la anécdota de Alonso Robles que acabo de contarle, entonces le doy otro dato: ¿Sabe usted para qué sirven las tetillas de los hombres? Pues, muchas veces, por negligencia o por simples propósitos personales, los políticos en el poder sirven para lo mismo, es decir, para nada; pero los diputados sí son la tapa. En teoría, debieran servir; pero, en la práctica, se dedican a entregar condecoraciones; y hasta en eso se eschachan, como cuando condecoraron a Alejandro Ordóñez. Ah, y gestionan sus cositas con el gobernador de turno. Eso es lo que puede uno deducir de la Asamblea: ni duerme, ni deja dormir, ni hace gracia ninguna”.