El poder del dogma

A mí no me parece justo —dice Osquítar— que salgan a criticar de esa manera tan dura a mi general Sanabria, y es solo porque es católico y porque adora a la Virgen. ¿Cuál es, acaso, tanto cacareo con la libertad de expresión?

—El general Sanabria, Osquítar, como todos —contestó enseguida el ilustre profesor Gregorio Montebell—, tiene (y debe tener) todo el derecho de creer en lo que sea, y rendir culto a quien quiera; pero no debe utilizar su cargo para presionar a otros, en especial a sus subalternos y a quienes están bajo su influencia, directa o indirecta, para hacer proselitismo político ni religioso. No debe confundirse libertad de culto o libertad de expresión con uso del poder para coartar libertades ajenas.

—Lo que pasa es que a las fuerzas armadas siempre les han cargado duro —replicó Osquítar— y, si no, vean que cuarenta años después siguen culpando a las fuerzas oficiales por la retoma del Palacio de Justicia. Así también, alguien brillante, como mi general Sanabria, por ser quien es, lo desdeñan por decir lo que piensa. No es justo.

—Hay que ver de qué lado está cada quien, Osquítar. Las fuerzas legítimas del Estado deben actuar desde la ética y las directrices legales, y no igualarse con quienes están al margen de la ley. En cuanto a la libertad de cultos, esta existe en Colombia, pero no puede aprovecharse el poder para presionar a los demás. Podemos creer en lo que sea, pero no debemos intervenir en las creencias de los demás.

—Usted me perdona si lo contradigo, profesor —interrumpió doña Nati—, pero eso que dice existe solamente en el papel; así como hay racismo y homofobia, aunque digamos que no, también existe un odio terrible por lo que no sea considerado convencional en lo religioso. ¡Ay de quien se deje pillar en nuestras comunidades primarias con manifestaciones espirituales diferentes, porque lo marginan! (Y digo ‘primarias’ por básicas y primitivas). Y que ni se le ocurra a alguien marginarse de las religiones y declararse librepensador, porque estas comunidades primitivas reencarnan en la Inquisición.