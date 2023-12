Guyana, el papayazo de Maduro

Como la Niña Tulia de Juliao, ellos miraban y buscaban el motivo para meterse, pero no lo tenían. No había posibilidades de venir a buscar a Venezuela “armas de destrucción masiva” ni cosas así. Para completar, llegó la pandemia, y tocó dejar todo quieto, mientras tanto, a la espera de que los Estados Unidos tuvieran la excusa para intervenir, para invadir, para “defender la libertad y la democracia”. Y el Maduro este que tenemos atornillado de vecino les acaba de dar el papayazo, y ellos, los “americanos”, ni cortos ni perezosos, comienzan la movilización de tropa y armamento “para impedir que se nos meta el comunismo a América”. Qué chiste este, cuando ni siquiera el burro del Maduro, el supuesto “dueño” de casa, conoce el concepto de ese ‘comunismo’, del que tanto se teme aquí, mucho menos quienes viven allí ni en sus alrededores, como nosotros. Ni a los Estados Unidos les interesa que se sepa luego que esta es otra de sus grandes mentiras con las que se apoderan de lo que les interesa. Pase lo que pase, del modo que pase, siempre hay montones de idiotas que les creen, y que los idolatran, y que manotean por ellos.

No, el mundo no se mueve por intentar detener el fantasma de un comunismo que no existe; el mundo se mueve por intereses económicos. En nuestras sociedades se ve de todo en la gente por andar a la pata del dinero; desde urdir esquemas “democráticos” para evadir responsabilidades en cualquier obra civil hasta hacerse elegir alcaldes o gobernadores con el cuento de que “aman esta tierra y quieren servirle”. Entonces, la inminente invasión a Venezuela no está buscando defender ningunos principios de “libertad”; principios que en realidad no huelen a libertad, huelen es a petróleo.

Cuando una vez más los Estados Unidos movilicen tropa y armamento para defender al mundo de demonios enemigos de la libertad, invadirán a los países suramericanos que hemos defendido lo que quede del Amazonas, porque el mercado mundial ya no será por petróleo, sino por agua, y nosotros la tenemos aquí. Ellos encontrarán la excusa.