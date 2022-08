A la queja del maestro Diego Otero, por circunstancias relacionadas con el tratamiento recibido durante la realización del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple de Vélez, comentada en este espacio la semana pasada, recibimos como respuesta el “convenio de asociación 102” y una grabación (https://fb.watch/eYFLEhHyuy/) en que la “gestora social del municipio”, Liz Mateus, hermana de la alcaldesa veleña (Angélica María Mateus Santamaría), y Miriam Jimena Santamaría, directora de la Casa de la Cultura de Vélez, explican durante un programa de radio lo que ocurre con estas lides, nada fáciles, por cierto.

Las dos funcionarias hablan con mucha solvencia de los bretes al organizar una actividad de estas dimensiones y de lo engorroso de presentar los informes oficiales a los entes del Estado, llámese Ministerio de Cultura o como sea. Cierto; cosa difícil estos trámites. Y ponen sus cartas sobre la mesa acerca de la legalización de cada peso, de lo poco recibido por esos entes. Para ilustrar el asunto, hablamos de que el aporte de Mincultura no llega al 5 % del costo total del Festival. Una miseria.

Hasta ahí, estamos plenamente de acuerdo.

Volvamos al principio. El objeto del convenio mencionado atrás, suscrito por casi 640 millones de pesos, cuyos aportantes son el Municipio de Vélez, Mincultura y la Corporación, que desde el Municipio se encarga de estas actividades, dice: “Aunar esfuerzos para apoyar la organización y realización de encuentros culturales y folclóricos a desarrollarse en el municipio de Vélez, con motivo del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple”. Entonces, ese dinero era para tiplistas y guabineras.

No preguntemos por los 10 millones para Sayco y Acinpro, porque sabemos quiénes son; aunque sí valdría la pena preguntarse a dónde irá a parar ese dinero: si hablamos de folclor, este no tiene derechos de autor. Pero, de acuerdo con el objeto transcrito, me pregunto si es correcto hablar de una copa de champaña de 10 millones, paseos equinos de 18 millones, luces de 150 millones y pago de músicos norteños por otros 150 millones. Eso no suena ni a guabina ni a tiple, de verdad.