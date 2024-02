Ni diestro ni siniestro

Nuestra sociedad se ha formado así desde tiempos antediluvianos —comenzó diciendo el ilustre profesor Gregorio Montebell—, que premia la derecha y castiga la izquierda. Diestro es hábil y astuto, mientras que siniestro es infeliz, aciago y malintencionado. Después se relacionaron y se estigmatizaron en la política, y ahora es ignorancia supina.

No tienen que ser de izquierda quienes saben que los dos últimos fiscales generales (sin hablar de ahí para atrás) han sido lo peor que nos ha pasado cuando se trata de beneficios de impunidad para una inmensa cantidad de delincuentes, escondidos entre las ramas del poder público, y que la hoy titular, a pesar de cargar con un montón de pruebas contra su probidad, les seguirá el juego a los anteriores quién sabe por cuánto tiempo. Ver esto y criticarlo no hace a alguien de izquierda.

Antonio Caballero decía que la derecha es el poder y la izquierda es oposición, y en Colombia no se sabe quién es quién. Se podría tener claridad por la derecha, pero no votar por Cabal o por Polo Polo (¡Jesús creo!). Se podría tener claridad por la izquierda, y pagar servicios de vigilancia y vestir bien. La marihuana no la consumen solo los de izquierda, ni la ceniza en la frente la llevan solo los de la derecha.

Cómo afirmar que en Colombia hay ideologías políticas, cuando ni se llega siquiera a niveles mínimos de comprensión de lectura; cuando hacen lo que hacen, y piensan lo que piensan, y votan por quienes votan, con el único objetivo de llenar la tripa de los buchones que esperan en la casa. Qué ideología política puede haber cuando los íconos sociales son los narcotraficantes y los matones, o cuando se empuña un fusil, por convicción o a la fuerza, para «llegar al poder, camarada» o «para defender la democracia, maestro», cuando apenas si saben diferenciar entre un cero y una o.

La derecha y la izquierda, como ideologías políticas, no existen en Colombia. Insistir en eso solo fortalece las terribles tintas maniqueas que han convertido en blanco y negro nuestro multicolor y bello país.