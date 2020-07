Obediencia y necesidad

No me queda claro cómo nuestra sociedad legitima acciones “movidas por la necesidad” (“¿qué necesidad tenía usted de hacer eso?”), o si es una orden (“¿ve, quién lo mandó a meterse con esa gente?”). De modo que el confinamiento por la pandemia puede resultar de la orden y no de la conciencia; lo que hace suponer que, apenas el Duque dé la orden de salir (“creced y multipli-caos”), los que aún obedecen la cuarentena saldrán en desbandada, sin considerar lo distinto que piense cualquier científico de la salud.

Así, entonces, tendría lógica social eso de que “hay que entender que la gente vaya a los grandes almacenes a gastarse los tres pesos que tienen ahorrados para comprarse un televisor; la distracción y el entretenimiento también son necesidades básicas que deben ser satisfechas”. Sin embargo, los resultados se han visto en los niveles de contagio y muerte; pero los colombianos no estamos preparados para asumir estas responsabilidades.

Por tanto, la tragedia del camión de gasolina se debe a la necesidad y a que no hubo una orden distinta de la autoridad presente: “Hay que ver la miseria en la que viven los habitantes de Tasajera; ¿cómo va a ser, entonces, reprochable que hubieran asaltado el camión de gasolina, aun a costa de sus propias vidas?”.

De acuerdo con la lógica social, en Colombia es válido desvalijar un automóvil accidentado, y también al moribundo en su interior, antes que ayudarlo. ¿Y cómo actuar de otra manera, si los mismos agentes de la Policía actúan así?

“No me quiten el capital que tengo”, dijo en Arroyo de Piedra el hombre que transportaba frutos del mar entre Cartagena y Barranquilla, cuando entre lágrimas vio cómo su esfuerzo de años se lo llevaron los “necesitados” habitantes de la región que le quitaron dieciocho millones en mercancía y le destruyeron más de treinta millones de su camión. Y la Policía no dio una orden distinta ni protegió los bienes del ciudadano, como es su deber.

¿Qué nos espera dentro de unos meses de hambre y desempleo, con o sin cuarentena? Mad Max se quedará corto.