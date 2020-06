Por la muerte infame de George Floyd, así le cayera gordo a “pensadores” como Jorge Cárdenas, la cosa está fea en varios sectores de Estados Unidos, un país abiertamente racista, comenzando por el “lujo” de presidente que tiene.

En cambio, aquí no pasa nada por la muerte de Ánderson Arboleda; pero no porque Colombia no sea racista, sino porque estas cosas forman parte del paisaje, de la costumbre, de lo cotidiano. En nuestro país es “normal” que asesinen a un negro, a un indígena, a un campesino.

Por supuesto que en Colombia hay racismo, como hay xenofobia y misoginia y misandria. Lo que ocurre es que aquí, encima de una enorme hipocresía social, nos gobierna el eufemismo y lo “políticamente correcto”, en vez de llamar las cosas por su nombre.

Pero tampoco atina Robert Mugabe, presidente de Zimbabwe, cuando dice que “el racismo nunca terminará mientras los carros blancos sigan usando llantas negras... si usa negro para simbolizar la mala suerte y blanco para la paz... si viste de blanco para las bodas y de negro para los funerales... si los que no pagan son puestos en la lista negra... Incluso cuando se juega billar: no se gana hasta que se mete la bola negra y la bola blanca debe permanecer en la mesa. Pero no me importa, mientras aún siga usando papel blanco para limpiar mi culo negro, seré feliz”.

Con esa “lógica” se parece a las señoras de género, que confunden por su cuenta masculino con macho. La connotación blanco y negro se refiere a recursos diferentes del color de la piel; por ejemplo, la oscuridad es negra (la negación de la luz), la leche es blanca.

Pero ni los negros son negros ni los blancos son blancos; salvo que, en el caso de los “negros”, le dijéramos negro al bronce, y, en el caso de los “blancos”, le dijéramos blanco al rojo de Trump, un encarnizado racista xenófobo, como si él, de verdad, fuera blanco, y como si fuera hijo de pieles rojas, originarios norteamericanos verdaderos: él también es de sangre extranjera, pero se hace el huevón.