La cosa es fácil de entender, si pone de su parte, paisanita —le dijo el profesor Gregorio Montebell a una amiga, que justifica el bombardeo en que murió casi una decena de menores de edad—. Usted tiene razón, como la tienen todos los que dicen que debe atacarse la delincuencia de todos los modos posibles, pero comenzando con la formación de la niñez; no hay que olvidar aquello de que “si educas al niño no tendrás que castigar al hombre”.

Las fuerzas armadas en este país, y en cualquier parte —continuó Montebell—, existen para defender la población, no para matarla (así una burra por ahí diga otra cosa). No está bien que ellas disparen primero y pregunten después “alto ahí, ¿quién vivía?”. Ni está bien que bombardeen un campamento donde ellos saben que hay niños.

No está bien salir a decir que los niños eran delincuentes y que no estarían cogiendo café, ni que si fue homicidio alguna razón hubo. Ni está bien decir que se lo buscó, o que fue por un forcejeo, o que estos chicos son buenos muertos. No es correcto justificar una carnicería de estas con la excusa de que los niños están enfilados en un grupo al margen de la ley, si precisamente se trata de un reclutamiento forzado, y el Estado debe resolver, no exterminar. La raíz del problema, querida paisanita —sigue Montebell—, es el Estado mismo, que no llega como debe llegar. Si los niños no estaban cogiendo café, ¿no cree usted que debieran estar en una escuela, en vez de estar abandonados a su suerte, en manos de unos bandoleros, por un lado, sin amparo estatal, por el otro?

Le pongo un ejemplo —concluye el profesor—: la toma del Palacio de Justicia fue un hecho demencial, y las fuerzas armadas salieron a enfrentarla. ¿Qué hicieron?: acabaron hasta con el nido de la perra. La función de nuestras fuerzas es, digamos, “defender la democracia, maestro”, pero no matando a los secuestradores y a los secuestrados por igual. Es como si para acabar con la sarna de su perro mata usted al perro también.