Reclamamos igualdad con Polo Polo

Miguel Polo Polo parece un niño consentido; lo mima su amiga y mamá putativa, y lo sigue una patota que lo adora por lo que es: un bocón. Lo cito porque es un buen ejemplo de lo que ocurre en Colombia, en donde se tiene acceso a espacios en los que —supuestamente— solo caben quienes son parte de alguna minoría; de modo que este personaje tiene escarapela “multipase” (como en “El quinto elemento”), que le abre todas las puertas. Así, como él mismo explica, sin ser parte de esas minorías, puede no solo quedar matriculado, sino ser su representante, por “reconocerse” y firmar el formulario.

Es fácil: así como premiaron a Jota Balvin por “afrodescendiente”, el Polo Polo este pasa de ser “indígena gallinazo” a senador por las negritudes, así no reconozca a esas colectividades ni vaya a hacer nada por ellas. Su respuesta de bocón cuando le preguntaron por qué no haría nada por las comunidades negras, y aun así se lanzó, fue: «Porque me dio la gana; porque soy negro». Por suerte ya cayó su escaño, aunque también cayó en malas manos.

Pero la inquietud a raíz de esta situación es por la representación de las minorías en los diferentes espacios (sociales, comunitarios, mediáticos y políticos). La pregunta es (y sé que la entenderán solo quienes [se] reconozcan [en] la minoría a la que pertenezco): si las minorías tienen acceso a ciertos privilegios en los espacios mencionados atrás, ¿por qué no tenemos opción quienes pertenecemos a las minorías musicales y culturales?

Inundado como están el comercio y el espectro electromagnético por modas chocantes y ruido, ¿por qué no tenemos derechos quienes pertenecemos a la minoría de los que oímos música clásica y andina colombiana, de los que leemos, de los que no compramos solo porque sea “cool”?

¿Por qué no tenemos escaño legislativo quienes no oímos Olímpica ni usamos pantalones rotos? ¿Por qué no tenemos prioridades en filas, empleos y subsidios quienes no somos esclavos de las modas? ¿Por qué nuestra “inmensa minoría”, como dijo Álvaro Castaño Castillo, no puede tener derechos constitucionales, como el tal Polo Polo?