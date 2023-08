Las respuestas de la chica del D1 reflejan de manera clara las posturas social, política y cultural de los colombianos. Le pregunté por algún producto, y su respuesta, seca y tajante, fue: «Eso lo encuentra arriba». Le dije que no entendía, y me insistió, con evidencias de cansancio y fastidio: «Debe subir hasta arriba, y ahí está lo que busca». Cuando le expresé mi confusión porque el piso es plano, su respuesta fue una advertencia: «Para mí el piso no es plano; aquí es abajo y allá es arriba», y señaló hacia la caja registradora.

Ahí están reflejadas —digo— las posturas de los colombianos, para quienes la Fiscalía y la Procuraduría funcionan perfectamente como han funcionado hasta hoy; para quienes las vías cambian en la dirección que quiera el motociclista y las señales de “prohibido parquear” no son válidas si así lo manda el automovilista. Para muchos colombianos la Policía está para cuidarnos, pero no para llamarnos la atención, porque, si lo hacen, la respuesta es darles a los agentes una golpiza como castigo por semejante atrevimiento.

Para cuántos colombianos menores de edad los padres tenemos la obligación de comprarles lo que ellos pidan, cuando ellos lo pidan, hacer sus tareas y soportar sus groserías. Para los pastores de tantas iglesias, los milagros pueden esperarse si ven los billetes en las cajas (y ahí siguen teniendo idiotas que les creen).

Para cuántos colombianos lo normal es que los entes gubernamentales saquen pecho con los logros alcanzados a punta de estafar a la gente con el cuento de que «toca que nos ayuden porque estamos trabajando con las uñas», y resulta que esas uñas con las que están trabajando son las que usan para robarse el erario. Y para tantos colombianos, por esos de uñas largas es por los que toca volver a votar en octubre.

Mensæ tegumentum. El Sapo Inquisidor me explica con lujo de detalles que la expresión “subir hasta arriba” es correcta, puesto que se puede subir hasta un punto intermedio de la cuesta, y ‘arriba’ es al final (es decir, ‘arriba’). Lo incorrecto es “subir para arriba”