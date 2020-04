Qué grato oír a Piedad Bonnett la semana pasada, el jueves, 23 de abril, con motivo del que antes llamábamos Día del Idioma, que ahora es el Día del Libro (¿desde cuándo?; ¿será por el mal uso del idioma?). El tema del conversatorio fue “un mundo sin libros”, y, aunque por causa de los moderadores no pudimos conversar, ni que se hablara del tema, algo se alcanzó a favorecer.

Por ejemplo, que entre los factores que definen la demanda de libros están los medios de comunicación: la radio, la televisión, e internet, el gran ganador. Por culpa de los medios es que hay una pereza impresionante por la lectura, que en Colombia alcanza (hacia abajo) límites vergonzosos.

Como si fuera de lo más natural, la gente en nuestro país confiesa –y hasta se ufana– no haber leído un solo libro en su vida.

Faltó ampliar y profundizar en la conversación –ya les dije: no se pudo–, y citar la educación en las aulas. ¿Cómo vamos a pretender que los niños lean, si los mismos profesores que conducen a esos niños no leen ni una estampilla? ¿Cómo vamos a pretender que esos niños lleguen a escribir un ensayo (en serio, un ensayo, no lo que creen que es un ensayo, ni lo que descargan de rincondelvago.com), si su profesor, el que los pone (no los “coloca”) a escribir ese ensayo, jamás en su vida ha escrito uno?

El problema verdadero está en la falta de lectores: la gente no sabe ni quiere leer. Un pasaje diario de algún libro no es leer; revisar las tareas de sus estudiantes no es leer; tener en frente el aviso “En caso de mareo pida bolsa” entre Bucaramanga y San Gil no es leer.

Ni es leer ni escribir el hecho de vivir pegados todo el día chateando y comunicándose con emoticones y horrores de ortografía y gramática.

El caso de los libros es contrario de lo que ocurre con el narcotráfico: mientras haya consumidores, habrá producción; en cambio, un mundo sin lectores... Quién sabe; pueda ser que prohibiendo algún libro aparezcan los lectores.