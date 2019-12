Después de disfrutar en familia la celebración de la Navidad y a punto de terminar el año 2019 es conveniente analizar qué ha pasado con el sector inmobiliario y especialmente con la propiedad horizontal en esta anualidad que termina. La ley 675/01 cumplió los 18 años y con esta celebración se realizaron congresos muy importantes, especialmente en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, donde con éxito innumerables personas que ejercen la actividad de administración inmobiliaria participaron sedientos de conocimiento ante la evolución del sector que se encuentra en pleno crecimiento.

De la misma manera la Corte Constitucional protegiendo derechos fundamentales se pronunció en muchas ocasiones con el fin de reglar los comportamientos de los copropietarios y administradores. Se pronunció sobre el pago de expensas, la forma de titulación, reconocimiento de edificaciones y asentamientos humanos, el de como ejercer el derecho de inspección por parte de los copropietarios, como el derecho de habeas data que tienen los morosos en la copropiedad.

En el campo legislativo se establecieron muchas normas como el RITEL, la reglamentación del desfibrilador, el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, el mismo plan de desarrollo, la reglamentación de los instrumentos para la evaluación de factores de SSGT, la prohibición del asbesto en el territorio nacional, la certificación de los ascensores para el municipio de Bucaramanga, el control por parte de la superintendencia de industria y comercio a los arrendamientos turísticos y para terminar el año, la reforma tributaria donde también generó varias incidencias en la actividad de la administración de la propiedad horizontal.

Todo este conjunto de jurisprudencias y leyes (como otras que no se describen) que han incidido en el sector inmobiliario durante el año 2019, tienen por objetivo entrar a reglamentar un sector que está huérfano de legislación y con el deseo de mejorar las condiciones de calidad y convivencia que debe existir en propiedad horizontal, ya que si no se hace de esta forma las relaciones entre copropietarios se convertirían en una batalla campal donde sus integrantes impongan sus derechos, creyendo que no tienen obligaciones.