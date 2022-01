Los pecados de la paz

Este fin de año me di a la tarea de leer el libro del general Mora sobre el proceso de paz con las Farc. Destaco algunos puntos:

“Las Farc no llegaron a la mesa de negociaciones por su buena voluntad. Fue un acto de supervivencia frente a su fracaso”, resultado de la reestructuración de las Fuerzas Militares, el Plan Colombia y “el liderazgo y compromiso de Uribe por llegar al fin del conflicto. Él fue el verdadero gestor de paz para los colombianos”.

Mientras las Farc tenían sus objetivos, estrategias y equipo definido y estable y lo que buscaba era “el poder, no la paz”, el Gobierno destacaba por su “debilidad”.

“La política de Santos era lograr la firma de los acuerdos a como diera lugar [y] terminó en un sofisma de distracción para justificar el terrorismo y el narcotráfico de las Farc”.

El empeño de Santos en “complacer y mantener en la mesa” a las Farc respondía a sus “intereses y ambiciones personales para buscar un lugar en la historia”. Para Mora, “la facilidad con que las Farc lograron incorporar sus intereses [en el pacto] se debió a las desmedidas pretensiones del presidente con el Nobel”. Las Farc entendieron rápidamente el verdadero interés de Santos y “pusieron de su lado el factor tiempo”. Primero aprovecharon el afán de Santos de reelegirse y después su obsesión con el Nobel.

“Uno de los más grande errores de Santos fue permitir que se incluyeran en la mesa todos los problemas del país y hacer a las Farc partícipes de su solución [lo que] significó un inmenso daño a la sociedad y a las instituciones”.

La figura del jefe negociador es fuertemente cuestionada. Mora explica los cambios de las posiciones de De la Calle entre lo que pensaba antes de asumir el cargo y lo que hizo durante la negociación por su aspiración de ser candidato presidencial. A de la Calle “la política no lo deja actuar de acuerdo con sus convicciones”.

Suspender la aspersión aérea de los cultivos de coca con glifosato fue una exigencia de las Farc desde diciembre de 2012.

Después del triunfo del NO en el plebiscito, remata Mora, al comparar las versiones previas y la nueva del acuerdo, detectó “varias modificaciones que contenían ajustes que jugaban a favor de las Farc [y] afectaban a los militares” y no se incorporó ninguno de los “puntos importantes” de los líderes del NO. Ojalá las lecciones del proceso sean aprendidas. Los errores fueron gravísimos y muy costosos.